رياضة | الحزم السعودي يطلب استعارة مهاجم الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزم السعودي يطلب استعارة مهاجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت إدارة نادي الحزم السعودي من إدارة أزرق العاصمة فريق الهلال السعودي إستعارة مهاجم الفريق الشاب عبد الرحمن اليامي من أجل الإستعداد للموسم القادم في إطار التدعيمات التي يحتاجها الفريق.

وأعير المهاجم عبد الرحمن اليامي إلى نادي الفيحاء السعودي الموسم الماضي وقد شارك في ثمانية مواجهات إستطاع خلالهم إحراز هدف وصناعة مثله. ووضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الحزم السعودي طلبت من نادي الهلال السعودي إستعارة المهاجم عبد الرحمن اليامي لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة. وتتجه إدارة نادي الهلال السعودي إلى الموافقة على طلب إعارة المهاجم الشاب حيث تتضاؤل فرص مشاركة المهاجم في ظل وجود القاطرة البشرية جوميز والمهاجم الدولي السوري عمر خربين.

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