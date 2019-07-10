رياضة | جمال علام يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال علام يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق على الترشح على مقعد رئاسة الجبلاية، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في الثلاثة أشهر المقبلة.

وينوي جمال علام الترشح على الانتخابات التكميلية لمدة عام عقب استقالة المجلس السابق من منصبه.

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ويقوم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، بتولي مهمة رئاسة الجبلاية حاليا بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، على تتم الدعوة لإجراء انتخابات .

وكان الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة قد أعلن عن تقديم استقالته عقب الخروج المفاجئ لمنتخب مصر من منافسات كأس الأمم الإفريقية، بعد الهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد بدور الستة عشر للبطولة.