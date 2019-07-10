رياضة | خطوة تفصل مهاجم ريال مدريد على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل مهاجم ريال مدريد على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب بورخا مايورال، مهاجم ريال مدريد الإسباني من الانضمام لفريق ليفانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ليفانتي يخطط لاستعارة مايورال من ريال مدريد بعدما نجح في صفوف الفريق في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفانتي يواجه منافسة قوية من ريال سوسيداد الذي يريد ضم بورخا مايورال حال رحيل البرازيلي ويليان خوسيه عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد يرفض خيار الإعارة بالنسبة لبورخا مايورال ويريد بيعه بصورة نهائية هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سوف يفضل إعارة مايورال إلى ليفانتي حال تراجعه عن قراره ببيع صاحب الـ22 عاما في الفترة المقبلة.

وسجل مايورال في الموسم الماضي مع صفوف ليفانتي 3 أهداف في 29 مباراة ويتمسك باكو لوبيز، مدرب ليفانتي بالتعاقد معه في الصيف الجاري.