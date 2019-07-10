رياضة | الأهلي يسقط في الاختبار الأول لوليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسقط في الاختبار الأول لوليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الاحتفاظ بخدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

ويأتي قرار الأهلي ببقاء وليد أزارو بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي الراغب في الاحتفاظ بكامل نجومه قبل بداية الموسم المقبل، خاص بعد ظهوره بمستوى جيد خلال فترة الإعداد.

Advertisements

كما يأتي قرار الأهلي بوقف تسويقه عقب تلقيه عروض ضعيفه للرحيل، في الوقت الذي يبحث فيه مسؤولو النادي الأحمر، عن تحقيق أكبر المكاسب المادية من وراء بيعه.

ويخوض الفريق معسكرًا مغلقا بمدينة إليكانتي الإسبانية، يتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادا لما تبقى من مباريات الموسم الماضي ومواجهة بيراميدز سبورت، ببطولة كأس مصر.