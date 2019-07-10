رياضة | الاتحاد الغاني يعتذر للجماهير والرئيس عن وداع أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الغاني يعتذر للجماهير والرئيس عن وداع أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان رسمي للجماهير بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصر بالهزيمة أمام تونس بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الغاني في بيانه الرسمي: "شعرنا بالصدمة بعد الخروج المبكر للمنتخب الغاني رغم الإمكانيات التي وفرناها من معسكرات إعداد وتعاون الحكومة من أجل تحقيق اللقب الذي لم نحصده منذ 37 عاما.. نعتذر للجماهير الغانية التي ساندت الفريق ونعتذر لرئيس البلاد والإعلام عن الخروج المبكر ونشكر كل من ساندنا".

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وأضاف البيان: "تطوير الكرة الغانية هو السبيل الوحيد لاستعادة المجد الضائع داخل قارة إفريقيا، فلابد من تحسين البنية التحتية والالتفاف حول الدوري المحلي سواء من المشجعين أو الرعاة".