رياضة | تقارير.. دي ليخت يخضع للفحص الطبي مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. دي ليخت يخضع للفحص الطبي مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي، رفع عرضه المالي من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، إن يوفنتوس ينوي الموافقة على المقابل المالي الذي يريده أياكس وهو 75 مليون يورو لبيع دي ليخت بعد رفض بطل الدولي الهولندي عرض بقيمة 67 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يأمل في حسم صفقة دي ليخت من أياكس خلال الأسبوع الجاري وإنهاء الاتفاق مع الفريق الهولندي حول قيمة الصفقة المالية.

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وأضافت الصحيفة أن دي ليخت سوف يخضع لفحص الطبي في يوفنتوس خلال الأيام المقبلة قبل الانتقال بصورة رسمية في بطل الكالتشيو.

وتابعت الصحيفة أن دي ليخت سوف يوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع يوفنتوس مقابل 9 ملايين يورو بخلاف الحوافز.

وتفوق يوفنتوس على باريس سان جيرمان وبرشلونة في سباق التعاقد مع دي ليخت من أياكس بفضل العرض المالي القوي من بطل الدوري الإيطالي.