مواعيد مباريات أمم افريقيا اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة المجانية لبطولة كاس أمم أفريقيا

يبحث الملايين من المشاهدين عن مواعيد مباريات أمم افريقيا اليوم الأربعاء، خاصة لكون مساء اليوم سوف يشهد بداية وإنطلاق مباريات دور ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية “الكان 2019” والمقامة في مصر خلال نسختها الحالية، وكانت البطولة قد شهدت العديد من المفاجآت خلال دور ال16، وهو ما يجعل البعض ينتظر مباريات غاية في الإثارة والندية مع بداية دور ربع النهائي والدخول أكثر في المراحل الحاسمة حول لقب الأميرة الأوروبية.

وتبدأ مواعيد مباريات أمم افريقيا اليوم مع مباراة السنغال وبنين والتي تقام على أرضية ملعب الدفاع الجوي، وبعدها ستكون مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا 2019.. دور ربع النهائي

مع بداية إنطلاق دور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بدأت التساؤلات من قبل المتابعين حول مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

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– السنغال VS بنين.. الساعة 6.00 مساءً.. ملعب الدفاع الجوي. نيجيريا VS جنوب إفريقيا.. الساعة 9.00 مساءً.. ملعب ستاد القاهرة.

ويذكر بأن منتخب السنغال كان قد صعد إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب أوغندا، في حين صعد منتخب بنين إلى هذا الدور بعد تفجيره لمفاجآة مدوية وإقصاء منتخب المغرب، وذلك في الوقت الذي صعدت فيه نيجيريا إلى دور ال8 عقب الفوز على الكاميرون في مباراة ماراثونية، أما منتخب جنوب أفريقيا فقد حقق أكبر مفاجآة في البطولة بنسختها الحالية ونجح في إقصاء منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور.

مواعيد مباريات يوم الخميس في أمم أفريقيا 2019

وعن مباريات يوم الخميس، والذي سيكون اليوم الختامي لمباريات دور الثمانية في بطولة كأس أمم أفريقيا، فقد جاءت على النحو التالي:

كوت ديفوار VS الجزائر.. الساعة 6.00 مساءً.. ملعب ستاد السويس. مدغشقر VS تونس.. الساعة 9.00 مساءً.. ملعب ستاد السلام.

ويذكر بأن منتخب كوت ديفوار قد حقق فوز صعب على حساب منتخب مالي ليصعدإلى دور ربع النهائي، في حين صعدت الجزائر إلى هذا الدور بعد فوز سهل للغاية على حساب منتخب غينيا، وكان منتخب مدغقشر قد فاجئ الجميع بوصوله إلى هذا الدور عقب إقصاء الكونغو، في حين صعدت تونس إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب غانا.