شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم سالم لـ تايم سبورت: الدولة نجحت فى تنظيم أمم أفريقيا فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد معتصم سالم نجم الإسماعيلى والمنتخب السابق بنجاح المسئولين فى تنظيم بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، فى وقت قياسى

وقال معتصم سالم، فى تصريحات لتايم سبورت، البطولة تم تنظيمها فى وقت قياسى وكل القائمين عليها أدوا ما عليهم على أكمل وجه، فالدولة قدمت صورة رائعة ومشرفة فى التنظيم فى أقصر وقت، والحفل الأسطورى وكذلك الكثافة الجماهيرية التى شهدت البطولة .

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، والتى تقام مبارياتها على 6 ملاعب هى استاد القاهرة ، والدفاع الجوى ، و الإسكندرية ، الإسماعيلية ، و السويس ، و السلام .

وودع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وكان المنتخب قد حقق العلامة الكاملة فى دور اللمجموعات بالفوز على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية، ثم أوغندا ، إلا أنه ودع المنافسات من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.