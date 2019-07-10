شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أفشة يستعد للموسم الجديد مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد مجدى أفشة صانع ألعاب بيراميدز صورة له عبر تويتر أثناء تدريبه داخل الجيم استعداداً للموسم الجديد

Advertisements

وأكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أنه حتى الآن لا يوجد صفقات تمت بين ناديه والنادى الاهلى، مشيراً إلى أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق لم يوقع للقلعة الحمراء .

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر مديراً فنياً للفريق خلفاً للأرجنتيني رامون دياز.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن الاهلى يسعى للتوقيع مع أفشة صانع ألعاب بيراميدز خلال هذا الصيف .