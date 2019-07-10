شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وانت طيب يا وحش.. أجمل صدات إكرامى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل احتفال شريف إكرامى حارس مرمى النادى الاهلى بعيد ميلاده الـ 36 ، حيث إنه مواليد 10 يوليو من عام 1983 ، نرصد اهم و أجمل الصدات فى مسيرة الوحش الصغير، بالقلعة الحمراء .

حقق إكرامى مع الاهلى الكثير من الألقاب منها 6 ألقاب دوري عام، لقب كأس مصر مرة واحدة ، 5 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

ويتواجد شريف إكرامى فى ألمانيا حيث يخوض اللاعب فقرة تأهيل هناك بعدما أجري عملية جراحية هناك منذ اسبوعين لإزالة عظام زائدة في الركبة وأدى برنامج تأهيلي بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخصوع لفحوصات هناك والإطمئنان على سير البرنامج التأهيلي بشكل جيد .

وتخلّف شريف إكرامى عن السفر إلى أسبانيا مع بعثة الأهلى لإقامة معسكر إعداد هناك استعدادا لاستئناف الدورى عقب إنتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يقضي شريف إكرامي أسبوع أو عشرة أيام في المانيا على أقصى تقدير يعوده بعدها الى القاهرة لأستكمال البرنامج التأهيلي من إصابة الركبة التى أجراها مؤخراً.

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