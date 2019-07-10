شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو الأهلى يتألقون على طريقة "ولاد رزق" فى معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة أبطال

فيلم أولاد رزقتألق لاعبو النادي الأهلي في معسكرهم المقام حالياً في إسبانيا، والذي يستمر حتى 18 يوليو الجاري، في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب 24 يوليو والموسم الجديد.

وأظهرت الصور التي نشرها لاعبو القلعة الحمراء عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من المرح التي يعيشها اللاعبين على هامش المعسكر خلال فترات الراحة، حيث يخرجون للتسوق والسياحة في الشوارع الإسبانية.

صالح جمعة رافق الدولي المغربي وليد أزارو في جولة على هامش المعسكر، قبل أن يلتقط صانع ألعاب الأهلي صورة مع رمضان صبحي أظهرت الثنائي مرتدياً نفس الثياب ونفس الألوان الأبيض والأسود.

أما أحمد الشيخ فكان حريصاً على التقاط السيلفي في المرآة بمفرده أو برفقة عمرو جمال و وليد أزارو من داخل أحد المحال التجارية بأسبانيا، وكانت الصور الجماعية الأبرز في معسكر الفريق الأحمر والتي ضمت اللاعبين والعاملين.

وكان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد قرر تخفيف الحمل البدنى للاعبين استعدادًا لخوض الودية الثانية بمعسكر الإعداد والمقرر لها يوم 11 يوليو الجاري، وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

لاعبي الاهلي وولاد رزق



احمد الشيخ

الاهلى

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الشيخ وعمرو جمال وازارو



صالح جمعه وازارو



صالح ورمضان



صالح