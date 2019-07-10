شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش يحتل المركز الرابع فى التصنيف الاوليمبى للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل رمضان درويش لاعب منتخب الجودو المركز السادس فى التصنيف العالمى للعبة، و الرابع فى التصنيف الأوليمبى للجودو، بعد الميدالية التى حققها فى منافسات الجائزة الكبرى بكندا .

وحقق رمضان درويش الميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا بعد الفوز على منافسه الكندى من أصل مصرى شادى النحاس فى وزن تحت 100 كجم .وجاء المركز الذى حققه درويش ليقربه من أوليمبياد طوكيو 2020 .

وأشاد رئيس اتحاد الجودو بالمستوى الذى ظهر عليه درويش والذى يأتى ضمن خطة الإعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 202 وأضاف رئيس الاتحاد أنه يتم تجهيز وإعداد الأبطال من لاعبى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية فى البطولات الفترة المقبلة لضمان تحقيق ميداليات أوليمبية.

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يذكر أن الجودو يشارك فى بطولة الجراند برى "الجائزة الكبرى" بكرواتيا الشهر الجارى، ضمن خطة الإعداد للبطولات المؤهلة للأولمبياد بالإضافة إلى المشاركة فى بطولة العالم باليابان التى يسبقها معسكر هناك لمدة أسبوع.