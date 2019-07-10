شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كثيف على اختبارات الناشئين بنادى النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الاولى لاختبارات كرة القدم بنادي النصر اقبالا كبيرا من المتقدمين لخوض الاختبارات في جميع الاعمار السنية من مواليد 1999 حتي 2009.

وكان نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق قد فتح باب الاختبارات لموسم 2019 / 2020 وتقام الاختبارات علي ملاعب النادي بمصر الجديدة تحت اشراف نخبة من مدربي النادي بقيادة محمد عبدالفتاح كفتة مدير الكرة

وتقام الاختبارات بمقر النادي بمصر الجديدة يوميا من التاسعة صباحا عدا يوم الجمعة وتفتح باب الاختبارات للمواليد من 1999 حتي 2009 تحت اشراف نخبة من مدربي النادي ، ويؤكد النصر انه لا يوجد اي اختبارات خارج مقر النادي او بالمحافظات وكل ما ينشر عن وجود اختبارات خارج مقر النادي غير صحيح ويدخل تحت بند النصب باسم النادي.

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يذكر ان قطاع الناشئين بنادي النصر هو النواة الاساسية للفريق الاول كما انه اخرج العديد من نجوم النادي كان اخرهم عمار حمدي نجم الاهلي واسلام عيسي نجم المصري واحد صبيحة ومحمود فهمي المنتقلين حديثا للمقاصة واحمد سامي نجم طلائع الجيش ومروان حمدي نجم المقاصة وغيرهم من النجوم.