شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أبو جبل لن يرحل عن سموحة والزمالك غير جاد فى التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن عرض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندري.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: لن يرحل ابو جبل عن سموحة والزمالك غير جاد في التفاوض.

Advertisements

وكان الزمالك دخل فى مفاوضات جادة مع سموحة من أجل ضم أبو جبل بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال التدريب مع المنتخب الوطنى، ليغيب عن القلعة البيضاء لمدة من 6 إلى 8 أشهر.

ورغم حصول سموحة على خدمات مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا لاعبا الزمالك على سبيل الإعارة، إلا أن فرج عامر أكد أن استعارة الثنائى ليس لها علاقة بـ"أبو جبل" وأن الحارس مستمر مع الفريق السكندرى، خاصة فى ظل الحاجة لخدماته بالموسم المقبل.