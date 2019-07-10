شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفريقى للكاراتيه" يدعو الدهراوى لحضور الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد الأفريقى للكاراتيه الدعوة إلى محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى لحضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى و التى تقام على هامش بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى تقام ببتسوانا.

وتلقى الدهراوى خطابا من الاتحاد الأفريقى يدعوه لحضور العمومية والتى تقام على هامش الدورة الإفريقية فى الفترة من 9 إلى 16 يوليو الجارى.

غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى بتسوانا فجر اليوم استعدادا للمشاركة فى البطولة ، و التى تأتى ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو 2020.

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كان منتخ بالكاراتيه للناشئين و الشباب قد حقق المركز الثانى بمنافسات دورى الشباب الذى يقام بكرواتيا بعد حصد 10 ميداليات متنوعة.

وحقق لاعبو منتخب الكاراتيه 10 ميداليات، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 4 برونزيات، بينما احتل المركز الأول اليابان بفارق فضية وبرونزية عن منتخب الفراعنة.

وتحققت الميداليات عن طريق كل من شهد إبراهيم، بلال عمرو، وعبد الرحمن محمد، ونور إيهاب ذهبيات، بينتما حقق الفضيات أسر خالد، وعلى أسامة، وفيما يخص البرونزيات فجاءت عن طريق ميار زين العابدين، ولؤى هشام، ونهى عمرو، بالإضافة إلى نورهان محمد سلامة.

وشارك منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم كلا من: محمد نجاح، على أسامة، عبد الحرمن حاتم، أسر خالد، عبد الرحمن جمال، حسام مختار، بلال عمرو، محمد حسين، محمود عبد العزيز، عمر عبد الخالق، عمرو أحمد، أدهم حسام، بسملة محمود، شهد أحمد، نورهان بدر، نورهان محمد، نور ايهاب، سارة محمد، ملك عبد الحميد، يمنى وحيد، نهى عمرو، ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة عصام عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد.