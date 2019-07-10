شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمقاصة يضع خطة الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة خطة الموسم الجديد، حيث يستهدف الفريق الفيومي المنافسة على البطولات وتقديم نتائج وأداء جيد، خاصة ان الإدارة وفرت للفريق الفيومي العديد من اللاعبين الذين يملكون قدرات فنية متميزة، والتي تجعل الفريق منافسا مع الكبار في الدوري.

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة تعارف مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الأمس بعد تولي المهمة رسمياً، وذلك للحديث عن أهمية التركيز والانضباط والالتزام بالتعليمات وتنفيذها في بداية فترة الإعداد بشكل جيد .

وشارك في مران المقاصة ، المهاجم صلاح أمين ، المنضم لصفوف الفريق مؤخرا قادما من نادي النجوم ، ومحمد مسعد ، لاعب الوسط بعد انتهاء اعارته للانتاج الحربي .

كما شارك في مران المقاصة اللاعب الدولي اسلام جابر ، لأول مرة بعد انتهاء اعارته لنادي الداخلية ، وأدي برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأجري لاعبو المقاصة ، الاثنين الماضي قياسات واختبارات بدنية ، لوضع برنامج تأهيلي خاص لكل لاعب للوصول لأعلي فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

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ومن المقرر ، أن يستمر فريق المقاصة في تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لمدة أسبوعين ، قبل الدخول بمعسكر مغلق بالإسكندرية .

ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد .



اسلام جابر



محمد سعد