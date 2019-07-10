شكرا لقرائتكم خبر عن تامر صقر لـ "تايم سبورت" : الفراعنة الأضعف والجزائر الأقوى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تامر صقر نجم منتخب مصر السابق كشف حساب للمنتخبات العربية التى شاركت فى كأس الأمم الافريقية 2019 المقامة بمصر

وقال تامر صقر فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" : "بشكل عام راضى عن أداء المنتخبات العربية فى كان 2019 وأعتبر منتخب الجزائر هو الافضل على الاطلاق ومنتخب مصر هو الاضغف ليس فقط فى المنتخبات العربية وإنما فى الـ 24 منتخبا الذين شاركوا فى البطولة ".

ويضيف تامر صقر : " موريتانيا قدمت أداء مفاجئا ومنتخب المغرب ودع البطولة بشكل مرضى ولكن منتخب مصر كان علامة استفهام كبيرة بينما يستحق منتخب الجزائر استكمال رحلته للنهاية ".

وعن تقييمه للتونسى فرجانى ساسى علق تامر صقر : " شخصية محبوبة ولاعب من نوعية اللاعبين النادرين الذين بإمكانهم تغيير نتائج المباريات وهو المحرك الاساسى لنسور قرطاج فى البطولة ".

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منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.