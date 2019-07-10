بديل جنش.. فرج عامر يعلن موقفه من رحيل أبو جبل للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الحارس محمد أبو جبل لن يرحل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك غير جاد في تفاوضه لشراء اللاعب.

وكتب رئيس نادي سموحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح الأربعاء :"لن يرحل أبو جبل عن سموحة، والزمالك غير جاد في التفاوض".

ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا.

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ووضع نادي الزمالك بحسب مراسل الخليج 365، ثلاثة حراس ضمن اهتمامته الصيفية وهم: محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي والعائد من الإعارة بالدوري السعودي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، وعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.

صاحب الـ30 عامًا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك قبل أن يرحل لفريق سموحة في 2016 حيث يمتلك عقدًا مع الفريق السكندري حتى صيف 2021.

جدير بالذكر أن أبو جبل خاض مع سموحة في الموسم الحالي 33 مباراة في مسابقة الدوري.