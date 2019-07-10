صحيفة تركية تكشف.. نص "رسالة رحيل" تريزيجيه عن قاسم باشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية تركية، عن نص الرسالة التي أرسلها المصري محمود حسن "تريزيجيه" إلى إدارة ناديه، قاسم باشا، والتي أعلن خلالها رغبته في الرحيل.

صحيفة تاكفيم التركية، نشرت تقريرًا عن رسالة تريزيجيه إلى إدارة ناديه الحالي، والتي قال خلالها: "الآن أكملت مهمتي معكم، ليس لدي ما أضيفه وأرغب في الرحيل".

تريزيجيه تواجد في القاهرة خلال الفترة الماضية للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ودعها الفريق من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

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وكانت تقارير إعلامية إنجليزية قد تحدثت عن رغبة عدة أندية من بينها أستون فيلا، إيفرتون وواتفورد في التعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير سابق لها عن تواجد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في مصر خلال الفترة الماضية لمتابعة تريزيجيه بشكل أدق.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه سبق وأن ارتدى شارة قيادة قاسم باشا في آخر مباراة لعبها مع الفريق في الدوري التركي، في إشارة إلى تكريمه قبل الرحيل عن الفريق.