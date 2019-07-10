محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
رفض الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، الانتقال لصفوف إيفرتون أو واتفورد، مفضلاً الرحيل لأستون فيلا الإنجليزي.
صاحب الـ24 عامًا ارتبط مؤخرًا بالانتقال لأستون فيلا في الصيف الحالي، حيث يرغب النادي الإنجليزي في تقديم عرضًا لشراء تريزيجيه مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال لأستون فيلا الصاعد حديثًا للبريميرليج من أجل المشاركة بصورة منتظمة.
ولفتت الصحيفة الإنجليزية أن المدير الفني لأستون فيلا دين سميث يرغب في استقطاب اللاعب المصري خاصة بعدما حرص على متابعته في مباراة مصر الأخيرة أمام جنوب أفريقيا بكأس أمم أفريقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تريزيجيه تلقى العديد من العروض يأتي من أبرزها إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين بجانب فنربخشة وجالطة سراي التركيين إلا أن اللاعب حدد وجهته المقبلة وهو الرحيل لأستون فيلا.
واستطاع تريزيجيه أن يسجل هدفًا مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس أمم أفريقيا كان في شباك منتخب زيمبابوي بجانب صناعته لهدف في مباراة الكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أن تريزيجيه انتقل إلى صفوف فريق قاسم باشا التركي في الصيف قبل الماضي ليشارك في 65 مباراة مع فريقه استطاع خلالها أن يسجل 22 هدفًا ويصنع 16 تمريرة حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اهتمام ثلاثي إنجلترا.. تريزيجيه يحدد مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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