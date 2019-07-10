اليوم.. سيدات الكرة الطائرة يواجهن المغرب في بطولة أمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات، نظيره المغربي في ثاني مبارياته بكأس الأمم الأفريقية، والمقامة على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6أكتوبر، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من7 وحتى 15 يوليو الجاري.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب السنغال في افتتاح البطولة أمس بنتيجة 3 /
وتقام اليوم مبارتين قبل مباراة مصر والمغرب، حيث يواجه منتخب كينيا نظيره البتسواني، ويواجه منتخب الجزائر نظيره الكاميروني.
يشارك في البطولة 7 منتخبات هي مصر والسنغال والجزائر والمغرب وكينيا والكاميرون وبتسوانا.
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