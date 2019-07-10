شهدت الأيام الأولى لاختبارات كرة القدم بنادي النصر إقبالا كبيرا من المتقدمين لخوض الاختبارات في جميع الأعمار السنية من مواليد 1999 حتى 2009.
وكان نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحي قد فتح باب الاختبارات لموسم 2019 / 2020وتقام الاختبارات علي ملاعب النادي بمصر الجديدة تحت إشراف نخبة من مدربي النادي بقيادة محمد عبدالفتاح مدير الكرة وتفتح باب الاختبارات يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة
يذكر أن قطاع الناشئين بنادي النصر هو النواة الأساسية للفريق الأول، كما أنه أخرج العديد من نجوم النادي كان آخرهم عمار حمدي نجم الأهلي وإسلام عيسى نجم المصري وأحمد صبيحة ومحمود فهمي المنتقلين حديثا للمقاصة وأحمد سامي نجم طلائع الجيش ومروان حمدي نجم المقاصة وغيرهم من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير على اختبارات نادي النصر لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.