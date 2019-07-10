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إقبال كبير على اختبارات نادي النصر لكرة القدم

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شهدت الأيام الأولى لاختبارات كرة القدم بنادي النصر إقبالا كبيرا من المتقدمين لخوض الاختبارات في جميع الأعمار السنية من مواليد 1999 حتى 2009.

وكان نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحي قد فتح باب الاختبارات لموسم 2019 / 2020

وتقام الاختبارات علي ملاعب النادي بمصر الجديدة تحت إشراف نخبة من مدربي النادي بقيادة محمد عبدالفتاح مدير الكرة وتفتح باب الاختبارات يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة
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التاسعة صباحا.

يذكر أن قطاع الناشئين بنادي النصر هو النواة الأساسية للفريق الأول، كما أنه أخرج العديد من نجوم النادي كان آخرهم عمار حمدي نجم الأهلي وإسلام عيسى نجم المصري وأحمد صبيحة ومحمود فهمي المنتقلين حديثا للمقاصة وأحمد سامي نجم طلائع الجيش ومروان حمدي نجم المقاصة وغيرهم من النجوم.

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