الزمالك يخوض ثالث تجاربه الودية أمام أوديسكا بمعسكر قبرص

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الأربعاء، ثالث مبارياته الودية فى معسكر قبرص بمواجهة فريق اوديسكا.

وخاض الزمالك حتى الآن مباراتين وديتين، بمعسكر قبرص، الأولى انتهت بالخسارة 3 – 4، والثانية أقيمت أمس الأول وانتهت بالتعادل 3 – 3 حيث خرج الفريق مهزوما فى الشوط الأول بهدفين ثم منى مرماه فى بداية الشوط الثانى بهدف ثالث إلا أن لاعبى الزمالك انتفضوا وحاصروا الفريق المنافس فى نصف ملعبه ونجح أوباما المتألق فى إحراز أول الأهداف بعدها

أحرز حميد احداد البديل هدفًا رائعًا برأسه وسجل محمد إبراهيم هدف التعادل من ضربة جزاء وكاد أن يحرز احداد هدفا رابعا لولا سوء التوفيق فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومن المقرر أن يدفع خالد جلال المدير الفنى فى لقاء اليوم بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى اللقاء السابق أمثال محمد حسن وابراهيم حسن واللذين شفيا تماما من الإصابة الطفيفة التى لحقت بهما

فى مران الأحد بينما لم تتحدد بعد مشاركة مصطفى فتحى فى المباريات والذى بدأ التدريب الفردى بالكرة تحت إشراف اليونانى انطونيو مدرب الأحمال.

من ناحيته أكد خالد جلال، المدير الفنى لفريق، أن المباراة التى خاضها الفريق أمام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصى، كانت تجربة قوية ومفيدة، ويحسب للاعبين العودة إلى المباراة بعد الخسارة وهو أمر فى غاية الأهمية.

وأوضح المدير الفنى للفريق، أن المباراة شهدت مشاركة عماد السيد للمرة الأول بعد الاصابة التى تعرض لها فى مباراة الداخلية فى الدورى، ومشاركة 3 ناشئين هم محمود الشحات وكماتشو ويوسف حسين، فى إطار منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم فنيا وبدنيا.