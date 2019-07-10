رياضة | ليفربول يطلب صفقة نارية من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يطلب صفقة نارية من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لتجهيز عرضا لضم لاعب وسط ريال مدريد ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع talkSPORT الإنجليزي ، يفكر ليفربول في تقديم عرض بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني لضم ماركو أسينسيو من ريال مدريد هذا الصيف.

على الرغم من موهبته الواضحة ، فقد كافح اللاعب الدولي الأسباني أسينسيو من أجل اللعب بشكل منتظم في البرنابيو ، منذ انضمامه من ريال مايوركا عام 2014.

Advertisements

وذكر الموقع أن بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول مهتم بأسينسيو ، في حين أن يورجن كلوب مدرب الريدز هو معجب كبير باللاعب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط أسينسيو بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة ذا صن أن توتنهام أراد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى شمال لندن كجزء من صفقة انتقال كريستيان إريكسن ، حتى لو كانت على سبيل الإعارة في البداية ، بالنظر إلى أن لديه شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو (625 مليون جنيه إسترليني).

ومع ذلك ، فإن أسينسيو من اللاعبين المفضلين لدى زين الدين زيدان ، الذي تم إعادة تعيينه مدربًا لفريق اللوس بلانكوس في مارس ، ويتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيلة الميرينجي بالموسم المقبل.