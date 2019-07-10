رياضة | رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الرباعي هايدي عادل وسلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس، لاعبات المنتخب الوطني للخماسي الحديث إلى الدور النهائي في إطار منافسات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليًا في مدينة جونكوف البولندية.

وحصلت هايدي عادل على 960 نقطة، بينما حصلت نورين بولس على 950 نقطة في منافسات المجموعة A في الدور قبل النهائي للبطولة، كما حصلت اللاعبة أميرة قنديل على 973، وحصلت سلمى أيمن على 968 نقطة ضمن منافسات المجموعة B في نفس الدور.

"هايدي" كانت قد توجت بالميدالية الذهبية في إطار منافسات الزوجي المختلط في بطولة العالم التي استضافتها مصر في مارس الماضي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمها على هذا الإنجاز العظيم، بالإضافة إلى حصولها على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكبار أغسطس 2017.

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أما سلمى أيمن فكانت قد توجت بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي المختلط في أولمبياد الشباب التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس في أكتوبر الماضي.

الجدير بالذكر أن الزوجي المصري مهند طارق وشريف ياسر توج بذهبيـة تتابع ‏الرجال بنفس البطولة محققاً 1483 نقطة فيما حصد ‏الميدالية الفضية الزوجي البولندي بجموع نقاط 1474، كما فاز الزوجي ‏الفرنسي بالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1464 نقطة.

وتقام منافسات الدور النهائي في بطولة العالم للشباب يوم الخميس المقبل في مدنية جونكوف البولندية، ومن المنتظر عودة البعثة إلى أرض الوطن يوم الأحد 14 يوليو الجاري.