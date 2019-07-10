رياضة | اليونايتد يحدد سعر بيع بوجبا لريال مدريد

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعر بيع بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه عروض من ريال مدريد ويوفنتوس.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مانشستر يونايتد لم يتلق أي عرض رسمي لبول بوجبا ولا يجري مفاوضات مع ريال مدريد أو يوفنتوس.

مانشستر يونايتد لا يريد بيع بوجبا ومن هذا المنطلق فإن النادي لن يقبل بيع اللاعب إن اضطر لذلك في نهاية المطاف سوى مقابل سعر خارج المألوف.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يقبل بأقل من 180 مليون يورو إن لم يكن لديه خيار آخر سوى التخلي عن اللاعب ، وهو مبلغ يعتبر أبعد بكثير مما يرغب ريال مدريد ويوفنتوس في دفعه.

عدم رغبة يونايتد بالتفاوض حول بيع لاعبٍ تراه الإدارة ليس للبيع تنبع من سببين أولهما إدراك النادي لصعوبة تعويضه فلن يجد النادي لاعبًا بنفس مستواه يرغب باللعب في اليوروباليغ وثانيهما هو أن النادي لا يُعاني مشاكل مادية تُجبره على التخلي عن أهم لاعب بالفريق.