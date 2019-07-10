رياضة | مجدي عبد الغني يدرس الترشح لانتخابات الجبلاية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني يدرس الترشح لانتخابات الجبلاية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة حال إجرائها خلال الـ3 شهور القادمة وذلك رغم وداع منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019 في عهد المجلس المستقيل.

ويتولى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إدارة شئون الجبلاية وتنص اللوائح على أنه من حقه الدعوى لانتخابات جديدة خلال 3 شهور بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة والذي كان مجدي عبد الغني عضوًا فيها للخروج من كأس الأمم الإفريقية.

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وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تليفزيونية إنه قضى عمره في مجال الكرة وحاصل على العديد من الأوسمة والبطولات في كرة القدم، وله خبرات لا يستطيع أن ينفيها أحد.

وأشار عبد الغني إلى أن المنتخب لم يكن مستعد فنيًا لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر رغم أن اتحاد الكرة كان مستعد إداريًا لمساندة الدولة في تنظيم البطولة.