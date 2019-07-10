رياضة | سولشاير يصدم ريال مدريد في صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يصدم ريال مدريد في صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة قوية لريال مدريد في صفقة التعاقد مع الفرنسي بوجبا.

وقال سولشاير في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي:كان هناك الكثير من الحديث والتكهنات حول العديد من لاعبي الفريق و بالنسبة لي ، هذا طبيعي. عندما تكون في مانشستر يونايتد ، تتوقع أن تتحرك الأمور في الصيف.

وتابع : لقد تحدثت إلى بوجبا ولوكاكو وراشفورد ولينجارد وما أعرفه لم نتلق أي عروض لهم ولا نريد بيع نجوم الفريق و بول بوجبا هو محترف كبير ، لم تكن هناك مشكلة.

ويرغب بول بوجبا في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد نحو ريال مدريد الإسباني وأبلغ إدارة الشياطين الحمر التي ترفض بيعه في الصيف الجاري.