رياضة | في الفوز والخسارة "كسبانين".. نجوم المنتخب يعتذرون في إعلان مدفوع ويستفزون المصريين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الفوز والخسارة "كسبانين".. نجوم المنتخب يعتذرون في إعلان مدفوع ويستفزون المصريين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر نجوم منتخب مصر في مقطع فيديو جديد من إعلان لأحد المشروبات الغازية الراعية للمنتخب وهم يعتذرون للشعب المصري والجماهير عن الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأثار الاعتذار غضب الجماهير التي شاهدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى أنه تم تصويره قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا فيما ذهب البعض الآخر أن اللاعبين يكسبون من الإعلانات في الفوز والهزيمة لأن إعلان الاعتذار مدفوع الأجر.

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وتواجد في الإعلان محمود حسن تريزيجيه ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وأحمد المحمدي وهي نفس المجموعة التي صورت إعلانات قبل البطولة لنفس الشركة.