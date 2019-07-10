رياضة | احتمال وحيد ينقل نيمار إلى برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اخر تطورات برشلونة في صفقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف

وقال الصحفي بإذاعة كادينا سير الإسبانية سيكي رودريغيز غايري: لم تبدأ المفاوضات المباشرة بين البارسا وباريس سان جيرمان ، كل شيء يتم من خلال الوسطاء.

وأضاف: في باريس سان جيرمان يضعون سعر نيمار 222 مليون يورو، والبارسا يقول ليس أكثر من 140 مليون يورو.

وتابع: الاحتمال الوحيد هو تبادل لاعبين ، البارسا هادئ، لأن نيمار يريد الرحيل، وباريس سان جيرمان مُجبر على بيعه.