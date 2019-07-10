رياضة | فيكتور ليندلوف "مفاجأة" صفقات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيكتور ليندلوف "مفاجأة" صفقات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح وكيل فيكتور ليندلوف مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى رغبة برشلونة الإسباني في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال وكيل ليندلو" لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هناك نادِ كبير في أوروبا يريد ضم ليندلوف لكننا ننتظر كلمة مانشستر يونايتد في الاستغناء عنه".

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ويخطط برشلونة لضم ليندلوف كبديل عن ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي الذي اقترب من يوفنتوس الإيطالي.