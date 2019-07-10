رياضة | نيجيريا وجنوب إفريقيا في موقعة خاصة بربع نهائي كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا وجنوب إفريقيا في موقعة خاصة بربع نهائي كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد القاهرة مباراة من العيار الثقيل في الساعة التاسعة مساء اليوم بين نيجيريا وجنوب إفريقيا ضمن مباريات دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصعد منتخب نيجيريا لهذا الدور بعدما فاز على الكاميرون 3-2 في دور الـ16 بينما تأهلت جنوب إفريقيا من بوابة الفوز على مصر بهدف نظيف.

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ويطمع منتخب نيجيريا بقيادة مدربه جيرنوت روهر لعبور جنوب إفريقيا وحصد لقب كأس الأمم الإفريقية لكنه يخشى مفاجآت منتخب الأولاد الذي أطاح بالفراعنة على أرضهم وبين جماهيرهم من دور الـ16 بفضل هدف لورش وتألق بيرسي تاو.

ويعتمد روهر على وجود إيجالو في خط الهجوم وخلفه موسيس سايمون وأحمد موسى وأليكس أيوبي أمام ثنائي الإرتكاز ويلفريد نديدي وإيتوبو.