رياضة | 6 مرشحين محليين لخلافة خافيير أجيري في تدريب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مرشحين محليين لخلافة خافيير أجيري في تدريب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بالاتفاق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين مدرب وطني لمنتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري. ودخلت أسماء حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وإيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب دائرة الترشيحات لقيادة الفراعنة رغم رفض الأخير

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