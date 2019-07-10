رياضة | ريال مدريد يجمع أمواله لضم بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجمع أمواله لضم بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني تسويق نجمه خاميس رودريجيز من أجل جمع المال اللازم لشراء لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا في فترة الانقتالات الصيفية الحالية.

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وتشير الأنباء أن ريال مدريد سوف ينفق قرابة 140 مليون يورو من أجل ضم بول بوجبا كما سبق للنادي صرف 303 مليون يورو في الصيف الحالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ريال مدريد يرغب في بيع خاميس روديجيز في الميركاتو الصيفي الجاري لتوفير جزء من أموال صفقة بول بوجبا.