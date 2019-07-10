العميد يعلن التعاقد مع لاعب تشيلي وآخر أرجنتيني

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم، التعاقد مع اللاعبين، التشيلي لويس أنتونيو خيمينيز جارسيز، والأرجنتيني إميليانو جابرييل فيشيو لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل الموسم الجديد.

وأورد النادي، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :”يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي مع اللاعب التشيلي لويس أنتونيو خيمينيز جارسيز للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد قادما من نادي ديبورتيفو فالستينو (التشيلي)”.

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وأضاف النادي “وتمت مراسم توقيع العقد في مدينة مانشستر، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام

كعكي.”

كذلك أعلن اتحاد جدة عن إبرام صفقة الأرجنتيني فيشيو، في بيان آخر، موضحا أن اللاعب انضم للفريق لمدة موسم واحد قادما من سانتوس البرازيلي.