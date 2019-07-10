بوغبا يريد الرحيل لعدم إيمانه بقدرة سولسكاير

يريد ​بول بوغبا​ مغادرة ​مانشستر يونايتد​ لأنه لا يؤمن بأن المدرب ​أولي غونار سولسكاير​ يمكنه تحقيق الألقاب.

وعلى رغم انضمام الفرنسي إلى زملائه في رحلة أستراليا يوم الأحد، الا ان وكيله مينو ريولا أكد أنه يريد مغادرة النادي في نهاية الأسبوع.

وحتى الآن، يتصدر ​ريال مدريد​ الاندية الساعية الى ضم اللاعب مع إمكانية أقل ليوفنتوس.

واحتل يونايتد المركز السادس في الموسم الماضي في ​الدوري الممتاز​ وسيكتفي باللعب في ​دوري أوروبا​ الموسم المقبل.

لكن عدم خبرة النروجي هي سبب قلق بوغبا، الذي يريد الاستمرار في إضافة الالقاب إلى خزانته.