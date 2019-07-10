يريد بول بوغبا مغادرة مانشستر يونايتد لأنه لا يؤمن بأن المدرب أولي غونار سولسكاير يمكنه تحقيق الألقاب.
وعلى رغم انضمام الفرنسي إلى زملائه في رحلة أستراليا يوم الأحد، الا ان وكيله مينو ريولا أكد أنه يريد مغادرة النادي في نهاية الأسبوع.
وحتى الآن، يتصدر ريال مدريد الاندية الساعية الى ضم اللاعب مع إمكانية أقل ليوفنتوس.
واحتل يونايتد المركز السادس في الموسم الماضي في الدوري الممتاز وسيكتفي باللعب في دوري أوروبا الموسم المقبل.
لكن عدم خبرة النروجي هي سبب قلق بوغبا، الذي يريد الاستمرار في إضافة الالقاب إلى خزانته.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغبا يريد الرحيل لعدم إيمانه بقدرة سولسكاير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.