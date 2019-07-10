الزمالك يخوض الودية الثالثة اليوم أمام دوسكا...

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، اليوم الأربعاء ، ثالث مبارياته الودية في معسكر قبرص بمواجهة فريق دوسكا .

ولعب الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في قبرص، الأولى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بنتيجة 4/3 ، ثم تعادل الزمالك ضد فاماغوستا بنتيجة 3/3، ومن المقرر أن يخوض الزمالك الودية الثالثة أمام دوسكا غدًا الأربعاء، ثم مباراة رابعة يوم 12 يوليو الجاري، قبل العودة إلى القاهرة، وبعدها يكون الجهاز الفنى قد استقر بشكل نهائي على تشكيل الفريق.

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ويسعى الزمالك إلى ثبات التشكيل والاستعداد الجيد من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

ويعتبر معسكر الزمالك فى قبرص ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.