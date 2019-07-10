شكرا لقرائتكم كيف يحل الأهلى عقدة أزارو بعد غياب عروض جادة لتسويقه.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلى أن هناك تغير فى تفكير النادي بخصوص المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، نظراً لعدم تلقيه أي عروض جادة خلال الفترة الماضية، ،فى الوقت الذي كانت لجنة التخطيط بالنادي قد أتخذت قراراً بتسويقه لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد.

وتفكر إدارة الأهلى فى إعارة النيجيري جونيور أجاي أو بيعه حال تلقيه عرض جيد، مع الإبقاء على وليد أزارو فى الموسم الجديد، حتى لا يتم بيع أزارو بمبلغ زهيد، فى الوقت الذي تم رفض عرض لبيعه فى الموسم الماضي مقابل 10 ملايين دولار لصالح الدوري الصيني.

يسعى مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب افريقي جديد لتدعيم خط الهجوم، ويفاضل الاهلي بين ثلاثه لاعبين حالياً للتعاقد معهم وهم الزامبي شونجا والجنوب افريقي لروش مهاجمي فريق اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي والكونغولي موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، وكان الاهلي قد تلقى عرضاً من مسئولي مازيمبي عن طريق وكيل موليكا اكد فيه ان اللاعب تمت الموافقه على بيعه للمارد الاحمر نظير مبلغ 2 مليون و300 الف دولار للنادي على ان يوقع اللاعب للنادي ثلاث سنوات يحصل في الموسم الاول على 700 الف دولار والسنه الثانيه 800 الف دولار والسنه الثالثه 900 الف دولار .

كما عرض مسئولو اورلاندو على الاهلي ترك شونجا نظير مبلغ مليون دولار للنادي و600 الف دولار للاعب الشاب الذي يشارك مع المنتخب الزامبي وحصل على لقب هداف فريقه بالدوري الجنوب افريقي.