موعد مشاهدة مباراة تونس في أمم أفريقيا| مباراة منتخب تونس في الدور 8 كاس الأمم الأفريقية 2019...

مشاهدة مباراة تونس Vs مدغشقر اعرف معنا مواعيد مباراة منتخب تونس في الدور ال8 كأس الأمم الافريقية 2019، ملخص ونتيجة مباراة تونس ومالي وتابع ايضا كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر حيث سنرى معًا المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية الموسم الجديد الذي يُقام في مصر خلال أيام قليلة، على أن تبدأ هذه البطولة خلال يوم 21 يونيو 2019 الجاري، ويبحث الكثير من المتابعين عن مباريات منتخب تونس في الدور ال8 كأس الأمم الإفريقية، فقد كان المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة، وسوف نوفر لكم كل ما يخص مواعيد المنتخب التونسي في رحلته في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة تونس vs مدغشقر القادمة

يوم الخميس 11 يوليو 2019 يلتقي منتخب تونس مع منتخب مدغشقر في اطار منافسات الدور ال8 بكأس الأمم الأفريقية 2019، على أرض استاد “السلام” في الأوقات التالية:

Advertisements

الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر

الساعة العاشرة بتوقيت السعودية

الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون التشفير

تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية

تأهل منتخب تونس للدور ال8

تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 بفوز صعب على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين في استاد الإسماعيلية، ووصل منتخب تونس إلى ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد أن بلغ هذا الدور أعوام 1988،2006،2008،2012،20،2015،2017، بينما كان حاضر في النهائي ثلاث مرات وتُوج في مناسبة وحيدة على أرضه عام 2004 على حساب المنتخب المغربي.

تشكيل منتخب تونس في مباراة الربع النهائي بكأس أمم أفريقيا

المركز تشكيل منتخب تونس القادم حراسة المرمى فاروق بن مصطفى – معز بن شريفية- معز حسن. الدفاع ياسين مرياح الدفاع أسامة الحدادي الدفاع ديلان برون الدفاع محمد دراغر الدفاع وجدي كشريدة الدفاع أيمن بن محمد الدفاع كريم العواضي الدفاع نسيم هنيد- رامي البدوي الوسط الفرجاني ساسي الوسط إلياس السخيري- الوسط غيلان الشعلالي الوسط مارك اللمطي الوسط يوسف المساكني الوسط نعيم السليتي الهجوم بسام الصرارفي الهجوم أنيس البدري الهجوم طه ياسين الخنيسي الهجوم وهبي الخزري الهجوم فراس شواط

ترتيب المجموعة الخامسة