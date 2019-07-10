ليفربول ينافس برشلونة لضم أصغر لاعب بالدوري الإنجليزي هارفي إيليوت جناح فولهام

أحمد أبوعقيل

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من التعاقد مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هارفي إيليوت، جناح فولهام الهابط للدرجة الأولى الموسم الماضي.

وكشفت تقارير إنجليزية ، إنه على الرغم من اقتراب برشلونة من التعاقد مع هارفي إيليوت، إلا أن ليفربول دخل بطريقة مفاجئة على طريق المفاوضات مع اللاعب، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح هارفي إيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك مع فولهام في إحدى مباريات الدوري في مايو الماضي، في عمر 16 عاما و30 يوما فقط.

حقق ليفربول هذا الموسم لقب دوري أبطال أوروبا على حساب بتوتنهام- بهدفين نظيفين، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وحصل ليفربول على جوائز مالية تقترب من 109 ملايين يورو، بينما حصل توتنهام على نحو 108 ملايين، تعد كمكافآت خاصة بالبطولة بداية بدور المجموعات والأدوار الإقصائية، إضافة إلى نصيب الفريقين من حقوق البث التلفزيوني.

ليفربول يسعى لتدعيم صفوفة

حدد نادي ليفربول الإنجليزي احتياجاته في الموسم القادم في مركزين من أجل الحفاظ على قدرته في المنافسة على الدوري الإنجليزي الموسم القادم، لتدعيم مركزين هما حراسة المرمى والأظهرة.

ومع وجود الحارس البرازيلي أليسون بيكر، يحتاج ليفربول لحارس بديل، إذ من المتوقع رحيل البديل سيمون مينيوليه هذا الصيف، فيما سيبقى الألماني لوريس كاريوس لعام آخر في إعارة لبشكتاش.

ويعتقد أن الهدف الرئيس لتدعيم هذا المركز بالنسبة لليفربول هو حارس كارديف سيتي نيل إثيريدج.