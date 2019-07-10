رابينوي تؤكد بان المنتخب الأميركي للسيدات لن يذهب إلى البيت الأبيض

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أكدت نجمة منتخب كرة القدم الأميركي ميغان رابينوي بأنها لن تلبي الدعوة التي قد يوجها رئيس البلاد دونالد ترامب لفريقها بطل العالم لزيارة البيت الأبيض وبأن معظم لاعبات الفريق سيحذون حذوها.

وقالت رابينوي هدافة كأس العالم التي شهدت تتويج منتخب بلادها بفوزه على هولندا 2-صفر في المباراة النهائية في حديث لشبكة "سي أن ان" الأميركية "لن أذهب" في حال دُعيت الى البيت الأبيض، وأضافت "أعتقد بان معظم لاعبات الفريق لن يذهبن".

وأضافت "لا أعتقد بان ذلك (الزيارة) سيكون لها أي معنى، لا أعتقد بان أيا من زميلاتي تريد ان تكون في هذه الوضعية".

وكانت رابينوي التي اعلنت مثليتها والناشطة سياسيا عبرت عن اعتراضها على سياسات ترامب بالركع خلال عزف النشيد الوطني أو وضع يديها خلف ظهرها، في حديث سابق "لن أذهب الى (عبارة نابية) البيت الأبيض. كلا، لن أذهب الى البيت الأبيض".

ولم يتردد ترامب في الدخول في جدال مع النجمة الاميركية مطالبا إياها بعدم "تقليل احترام" الوطن.

وتذمر ترامب الذي لطالما دخل في مشادات إعلامية مع رياضيين معارضين لسياسة الإدارة الأميركية الحالية، مما صدر عن رابينو التي قالت بأنها لن تزور البيت الأبيض في حال وجهت لها الدعوة للاحتفال بتتويج فريقها بطلا للعالم.

وفي سلسلة تغريدات سابقة، رأى ترامب أن على "ميغان ألا تقلل أبدا من احترام بلدها، البيت الأبيض، أو علمنا، لاسيما أن الكثير من الأمور قد تحققت من أجلها ومن أجل فريقها. عليك أن تكوني فخورة بالعلم الذي ترتديه".

وفي نفس سلسلة التغريدات، قال الرئيس الأميركي أنه سيدعو منتخب السيدات لكرة القدم من أجل زيارة البيض لأني "معجب كبير" بالمنتخب.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها ترامب بحرب كلامية مع المجتمع الرياضي، إذ لم يتوان الرئيس الجمهوري عن انتقاد لاعبي كرة القدم الأميركية (وغالبيتهم من السود) لركوعهم أثناء عزف النشيد الوطني في الملاعب احتجاجا على العنف الذي يلجأ إليه رجال الشرطة.

كما هاجم ترامب مواقف نجم دوري كرة السلة للمحترفين ولوس أنجليس ليكرز حاليا ليبرون جيمس الذي قال في أحد المرات ردا على سؤال عما قد يقول للرئيس الأميركي في حال جلوسه وجها لوجه معه، "لن أجلس مطلقا معه".

-احتفال نيويورك-

في المقابل، سيحتفل المنتخب الاميركي للسيدات بتتويجه بطلا للعالم للمرة الرابعة (رقم قياسي) في شوارع نيويورك الاربعاء.

وستستقل لاعبات المنتخب الاميركي باصا مكشوفا سيسير بهن في شوارع نيويورك قبل الاحتفاء بهن من قبل عمدة المدينة بيل دي بلازيو تماشيا مع تقليد للمدينة بدأ قبل أكثر من قرن.

ولطالما تم الاحتفال برواد الفضاء ومحطمي الأرقام القياسية والجنود في العقود الماضية في نيويورك، لكن هذه الاحتفالات شملت على وجه الخصوص الرياضيين في السنوات الأخيرة وتحديدا نادي نيويورك يانكيز في البيزبول أو نيويورك جاينتس في كرة القدم الأميركية.

وستكون نيويورك المحطة الأولى للمنتخب الأميركي في جولته الاحتفالية التي ستشمل العديد من الولايات خلال الأشهر المقبلة.

وستتوجه اللاعبات بعد احتفال نيويورك الى مدينة لوس انجليس حيث سيظهرن في حفل "اسبيس" الرياضي الموازي لحفل الأوسكار.