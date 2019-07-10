شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رغم السقوط المبكر 3 مصريين بقائمة الأفضل فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الإقصاء الصادم فى ليلة النكسة الكروية لمنتخب الفراعنة، إلا أن هناك بعض الأرقام والإحصائيات التى سجلتها بطولة كأس الأمم الأفريقية تاريخيا، من خلال أرقام وإحصائيات اللاعبين والمنتخبات بكل أدوار البطولة، حيث اختارت 3 لاعبين مصريين بقائمة الأفضل فى CAN 2019 حتى الآن.

ويأتى هذا الاختيار وفق بعض المعايير التى يحددها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والتى أفرزت تواجد 3 مصريين هم، محمد صلاح وأيمن أشرف ومحمود حسن "تريزيجيه".

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الهدافين

يشترك 4 لاعبين فى الصدارة برصيد 3 أهداف، وهم السنغالى ساديو مانى، الكونغولى سيدريك باكامبو، الجزائرى أدم أوناس، والنيجيرى أوديون ايجالو.

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