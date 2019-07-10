شكرا لقرائتكم خبر عن "ضعف العروض" يُعدل تفكير الأهلى فى ملف بيع أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادى الأهلى أن هناك تغيرًا فى تفكير النادى بخصوص المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق، نظرًا لعدم تلقيه أى عروض جادة خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى كانت لجنة التخطيط بالنادى قد اتخذت قرارًا بتسويقه لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد.

وتفكر إدارة الأهلى فى إعارة النيجيرى جونيور أجاى أو بيعه حال تلقيه عرضًا جيدًا، مع الإبقاء على وليد أزارو فى الموسم الجديد، حتى لا يتم بيع أزارو بمبلغ زهيد، فى الوقت الذى تم رفض عرض لبيعه فى الموسم الماضى مقابل 10 ملايين دولار لصالح الدورى الصيني.

يسعى مسئولو النادى الأهلى للتعاقد مع لاعب أفريقى جديد لتدعيم خط الهجوم، ويفاضل الأهلى بين ثلاثة لاعبين حاليًا للتعاقد معهم وهم الزامبى شونجا والجنوب أفريقى لروش مهاجمى فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى والكونغولى موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولي، وكان الأهلى قد تلقى عرضًا من مسئولى مازيمبى عن طريق وكيل موليكا أكد فيه أن اللاعب تمت الموافقة على بيعه للمارد الأحمر نظير مبلغ 2 مليون و300 ألف دولار للنادى على أن يوقع اللاعب للنادى ثلاث سنوات يحصل فى الموسم الأول على 700 ألف دولار والسنة الثانية 800 ألف دولار والسنة الثالثة 900 ألف دولار .

Advertisements

كما عرض مسئولو أورلاندو على الأهلى ترك شونجا نظير مبلغ مليون دولار للنادى و600 ألف دولار للاعب الشاب الذى يشارك مع المنتخب الزامبى وحصل على لقب هداف فريقه بالدورى الجنوب أفريقي.