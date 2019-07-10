شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الكاملة تمنع محمود الشامى من الترشح لانتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن يتمكن محمود الشامى عضو الجبلاية السابق، من خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، التى ستقام بعد 3 أشهر خاصة أنها لم تحتسب دورة كاملة فى الوقت الذى ينطبق فيه على الشامى بند الـ8 سنوات والذى ما زال ساريًا حيث لم تعتمد التعديلات الأخيرة على اللائحة ومنها حذف بند الـ8 سنوات.
كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما تقدم المجلس باستقالة جماعية، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا.
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