شكرا لقرائتكم خبر عن كرة الصالات بالإسماعيلى تعلن مواعيد اختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو قطاع كرة الصالات بالإسماعيلى يوم 15 يوليو الجارى موعدا لانطلاق اختبارات الناشئين من مواليد 2001 حتى مواليد 1988. تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، فى تمام الساعة الـ8 مساءً وتستمر حتى يوم 15 أغسطس المقبل. ويرفض الأهلى والزمالك المشاركة فى دورى كرة الصالات نظرا لانشغال الناديين فى المشاركات المحلية وعدم وجود الوقت الكافى للمشاركة فى دورى الكرة الخماسية. ونجح منتخب شباب كرة الصالات فى حصد الميدالية البرونزية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب فى الأرجنتين.

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