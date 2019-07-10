شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك انضمام اللاعبين الدوليين طارق حامد ومحمود علاء لتدريبات الفريق، يوم السبت المقبل، وعقب عودة بعثة الفريق من قبرص.

ويغيب محمود جنش حارس المرمى عن التدريبات نظرًا لتعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى، الذى ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 عقب الخسارة بهدف دون رد من جنوب أفريقيا.

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وتقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.