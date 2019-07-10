200 لاعب فى اليوم الأول.. إقبال مكثف على اختبارات براعم الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اختبارات قطاع البراعم والأكاديميات بالنادى الإسماعيلى إقبالا مكثفا، حيث تقدم لها ما يزيد عن 200 لاعب فى اليوم الأول، وأقيمت بمقر مركز شباب الإسماعيلية (النادى الإسماعيلى القديم). تقام الاختبارات أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الساعة 3 عصرا للفئة العمرية من 2006 وحتى 2012 ويتم تصنيف اللاعبين الى 3 مستويات “أ” مستوى البطولة “ب” مستوى التطوير “ج” المستوى التعليمى.. وتضم اللجنة كل من، إسماعيل حفنى المكلف باختبارات قطاع البراعم والأكاديميات وأيمن خليل مدير قطاع البراعم ووليد مهدى وشريف عمارة نائبان ومجموعة من المدربين هم، شحته وأحمد مرعى وحمادة الصغير ووجيه أحمد ومودى سعد الله وحسام الحن، فضلا عن مدربين حراس المرمى وحيد شعيب وأحمد النجار وهانى أبو الفتوح. ويضم الجهاز الطبى محمد ناجى ومحمود حسين فيما يشمل الجهاز الإدارى احمد الناغية ومحمد رمضان ومحمد علاء ومحمود مصطفى. Advertisements



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