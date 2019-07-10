مواعيد مباريات دور "أربعاء الثمانية " في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراتين بدور الـ 8 من كأس أمم أفريقيا. الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد هاتين المباراتين والقنوات الناقلة لهما: 06:00 ـ السنغال VS بنين ـ القناة الناقلة: beIN MAX 1 HD Advertisements وتأهل منتخب السنغال بدور الـ 8 عقب فوزه على نظيره أوغندا بهدف نظيف، بينما صعد منتخب بنين بالفوز على نظيره المغرب بركلات الترجيح. 09:00 - نيجيريا VS جنوب أفريقيا ـ القناة الناقلة: beIN MAX 1 HD وتأهل منتخب جنوب أفريقيا بالفوز بهدف نظيف على نظيره المصري، بينما تأهل نظيره النيجيري بالفوز على نظيره الكاميروني بثلاثية مقابل هدفين.

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