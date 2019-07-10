رياضة | السنغال تواجه بنين تحت أنظار VAR لأول مرة في تاريخ أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنغال تواجه بنين تحت أنظار VAR لأول مرة في تاريخ أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم منتخب السنغال بمنتخب بنين في الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصعد منتخب السنغال بعدما فاز على أوغندا بهدف نظيف بينما فازت بنين على المغرب بركلات الترجيح في أكبر مفاجآت أمم إفريقيا.

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وتستخدم تقنية الفيديو "VAR" لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم خلال مباراة السنغال وبنين في ربع النهائي.

ويتولى تدريب السنغال أليو سيسيه ويملك الفريق مجموعة من النجوم مثل ساديو ماني وكيتا بالدي وإسماعيلا سار بينما يقود ميشيل دوساييه منتخب بنين ويلعب على التأمين الدفاعي مع الهجمة المرتدة السريعة.