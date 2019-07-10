رياضة | نيمار يشغل أزمة بين جماهير باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يشغل أزمة بين جماهير باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مادة دسمة لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن صفوف ناديه والعودة لفريقه القديم برشلونة الإسباني.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أنها وجدت حالة من الانقسام الشديد بين جماهير بي إس جي بشأن موقفها من نيمار، واستمراره مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنها سألت فئة من جماهير الفريق الباريسي أمام المتجر الرسمي للنادي، حيث حذر بعضهم من التفريط في موهبة كبيرة بحجم نيمار دا سيلفا.

Advertisements

كما وجدت فئة أخرى ترفض استمرار اللاعب البرازيلي في صفوف سان جيرمان، لغضبها من تصرفاته سواء داخل أو خارج الملعب.

ويرى المؤيدون لرحيل نيمار، أن صفقة بيعه ستوفر أموالًا ضخمة لإدارة بي إس جي، مما يمكنها من إيجاد بديل مناسب.

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أعلن رغبة نيمار في الرحيل وترحيب إدارة النادي ببيعه حال وصول عرض مناسب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود مفاوضات سطحية مع إدارة البارسا.